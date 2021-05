Zahl der Corona-Toten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 99

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Die Inzidenz ist weiter rückläufig.

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist eine weitere Person im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ums Leben gekommen. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Dadurch steigt die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Wittelsbacher Land an oder mit Corona gestorben sind, auf 99.

Nächster Corona-Todesfall in Aichach-Friedberg, Inzidenz sinkt

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis weiter rückläufig. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch bei 20,1 - und damit leicht niedriger als am Vortag, als das RKI 27,5 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet hatte. Bewegt sich der Wert auch Donnerstag und Freitag unterhalb der 35er-Marke, könnten ab Sonntag Kontakt-Beschränkungen gelockert werden. Treffen wären dann wieder mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten möglich.

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis 22 Personen positiv getestet - davon drei in Aichach, sechs in Friedberg, zwei in Kissing und drei in Mering. Erfreuliche Nachrichten gibt es aus einer Aichacher Asylunterkunft, in der zuletzt mehrere Corona-Fälle bekannt geworden waren. Eine Reihentestung am Dienstag ergab keine weiteren positiven Fälle.

Landratsamt korrigiert Zahl der Corona-Fälle nach unten

Die Zahl aller Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie hat das Landratsamt etwas nach unten korrigiert. Mit Stand von Mittwoch waren es 5079. Im Rahmen des Qualitätsmanagements zwischen Gesundheitsamt, Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und RKI seien die Datensätze der positiv Getesteten abgeglichen und bereinigt worden, so das Landratsamt.

Im Aichacher Krankenhaus ist die Corona-Lage weiter relativ entspannt. Am Mittwochmorgen waren dort zwei positiv Getestete in stationärer Behandlung, ein Corona-Patient lag auf der Intensivstation und musste behandelt werden.

