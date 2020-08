vor 2 Min.

Aichach-Friedberg: Zehn neue Corona-Fälle in nur anderthalb Tagen

In nur anderthalb Tagen wurden im Landkreis Aichach-Friedberg zehn weitere Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Sieben von ihnen waren Reiserückkehrer, in einem weiteren Fall handelt es sich um ein Familienmitglied eines Rückkehrers.

Plus Allein von Montagfrüh bis Dienstagmittag kamen im Landkreis Aichach-Friedberg zehn neue Fälle von positiv auf Covid-19 Getesteten dazu. Dabei ist ein Trend klar erkennbar.

Von Nicole Simüller

Lange war die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Landkreisbewohner stabil gewesen. Sie ist weiter vergleichsweise niedrig, doch die Ausschläge werden größer. Alleine von Montagfrüh bis Dienstagmittag kamen zehn neue positiv Getestete hinzu.

Wie Dr. Viktoria Schaefer, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sind sieben davon Reiserückkehrer; in einem weiteren Fall handelt es sich um ein Familienmitglied eines Reiserückkehrers. Acht positiv Getestete stehen somit laut Gesundheitsamt im Zusammenhang mit Reisen.

In sieben von acht Fällen kamen die Reisenden aus Risikogebieten zurück

In allen acht Fällen waren die Rückkehrer Schaefer zufolge in Balkanstaaten unterwegs gewesen. In sieben davon kamen sie aus Risikogebieten zurück, in einem Fall hatte die Reise nicht in ein Risikogebiet geführt. Wie berichtet, gelten für Rückkehrer bayernweit neue Bestimmungen. Wer in einem Risikogebiet war, muss nach der Rückkehr in häuslicher Quarantäne bleiben, sich testen lassen und das Gesundheitsamt kontaktieren.

Mit einer Ausnahme wurden die acht Betroffenen aus dem Landkreis an Flughäfen getestet, ein weiteres positives Ergebnis stammte von einer Teststation an einer Autobahn. Allerdings haben nicht alle positiv Getesteten Symptome: Drei sind nach Angaben der stellvertretenden Gesundheitsamtsleiterin asymptomatisch, zeigen also keine Symptome, während die anderen typischen Symptome durchmachten.

Gesundheitsamt: Keine größere Infektionshäufung in Aichach-Friedberg

Schaefer betont: Mit mehr positiv Getesteten sei zu rechnen gewesen, da die Tests stark ausgeweitet worden seien. Insgesamt gebe es im Landkreis keinen Ausbruch und keine größere Infektionshäufung. Er lag laut Landesamt für Gesundheit am Dienstagmorgen mit 6,7 weit unter dem bayerischen Grenzwert von 35 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.

