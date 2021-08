Zusammen waren sie 568 Jahre im Kreistag von Aichach-Friedberg

Plus 29 Kreisrätinnen und Kreisräte der Amtsperiode 2014 bis 2020 haben das Gremium verlassen. Sie wurden jetzt mit Verzögerung nachträglich verabschiedet.

29 Kreisrätinnen und Kreisräte sind Ende April 2020 beziehungsweise während der Amtsperiode (2014 bis 2020) ausgeschieden - fast die Hälfte des 60-köpfigen Gremiums. Wegen der Corona-Pandemie konnten sie erst jetzt im Aichacher Kreisgut verabschiedet werden. Insgesamt kommen sie auf 568 Jahre im Kreistag. Die beiden Urgesteine des Kreistags, der Igenhausener Rupert Reitberger (54 Jahre) und Peter Feile aus Friedberg (48 Jahre) kommen zu zweit schon auf über 100 Jahre.