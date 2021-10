Aichach

vor 48 Min.

Für Künstlerin Monika Schultes wird die Maus zur Muse

Plus Monika Schultes zeigt in der Werkstatt Galerie Schiele in Aichach die Ausstellung "Von Mäusen und Frauen" . Wie sie ausgerechnet auf die Maus kommt.

Von Gerlinde Drexler

Sie haben Knopfaugen, große Ohren und sitzen am liebsten auf den Köpfen von Frauen. Zumindest bei den Arbeiten von Monika Schultes, die sie gerade in der Werkstatt Galerie Schiele in Aichach präsentiert. Die Ausstellung der gebürtigen Augsburgerin trägt den Titel "Von Mäusen und Frauen". Schultes' Keramiken, Zeichnungen und Bilder zeigen fast ausschließlich Frauen. Bei der Eröffnung erzählt die Künstlerin, warum bei ihr Mäuse auf und in ihrem Kopf tanzen und welche besondere Beziehung sie zu Aichach hat.

