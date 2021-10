Aichach

Für Musikfans geht's nächstes Jahr wieder an den Stereostrand

Beste Stimmung herrschte beim Stereostrand-Festival 2019. Ein Bad in der Menge nahm damals Josh Stadlmaier von The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra, der zu den Hauptorganisatoren gehört.

Am 12. und 13. August 2022 soll das Musikfestival Stereostrand in Aichach wieder über die Bühne gehen. Am San-Depot ist dann wieder jede Menge Livemusik geboten.

Von Claudia Bammer

2022 soll es in Aichach wieder ein Stereostrand-Festival geben, wie die Veranstalter mitteilen. Auf drei Bühnen soll am 12. und 13. August 2022 wieder jede Menge Livemusik geboten sein. Drumherum gibt es einen Kreativmarkt, Kulinarisches und ein Kinderprogramm. Tickets gibt es ab dem 5. Dezember, teilen die Veranstalter mit. Das erste und bislang einzige Mal hat das Stereostrand-Festival 2019 stattgefunden. Die Organisatoren hatten mit ihm die Lücke gefüllt, die das Stereowald-Festival hinterlassen hat. Dieses fand 2014 und 2015 am Grubet statt und schlug so ein, dass es beim zweiten Mal schon im Vorverkauf ausverkauft war. Neustart unter neuem Namen Auch beim Neustart im San-Depot unter dem passend zum Ort abgewandelten Namen Stereostrand war das Festival ausverkauft. Rund 2500 Besucher feierten mit 16 Bands und Musikern. 2020 und 2021 musste es wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Heuer gab es einen kleinen Ersatz mit dem Stereostadion-Konzert im Rahmen des Kultursommers. Jetzt freut sich das Organisationsteam um Andy und Sonja Hager, Josh und Vroni Stadlmaier, Stephan Linck, Matthias Eder und Michael Port auf den Neustart 2022. Zu den Bands ist noch nichts bekannt Zu den Bands, die dann auf der Bühne stehen werden, ist derzeit noch nichts bekannt, schreibt Dominik Kneißl, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Grundsätzlich gilt das Konzept der vergangenen Jahre: Es gibt einen Biergarten, eine große Hauptbühne, eine Naturbühne und eine kleine Theaterbühne. Es wird wieder eine Mischung geben, die für jede und jeden etwas bereithalten sollte. Nachhaltigkeit und Regionalität Es wird ein umfangreiches Kinderprogramm geben und für Familien wieder vergünstigte Möglichkeiten teilzunehmen, "da es uns wirklich wichtig ist, dass alle möglichen Menschen daran teilnehmen und miteinander Spaß haben können", schreiben die Organisatoren. Dabei achten sie sehr auf Nachhaltigkeit und ein möglichst geringes Müllaufkommen. Regionale Produkte stehen im Vordergrund bei den Speisen, es werden auch wieder die lokalen Brauer ausschenken. Lesen Sie dazu auch Aichach-Friedberg Plus Nach Zwangspause: Diskotheken im Kreis fiebern Wiedereröffnung entgegen

