Auffahrunfall auf der B300: Linienbus fährt gegen Lastwagen

Zwei Fahrer werden bei einem Unfall am Gallenbacher Berg am Mittwochabend leicht verletzt. Im Bus sitzen keine Fahrgäste. Die B300 ist derzeit komplett gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend auf der B300 am Gallenbacher Berg sind der Fahrer eines Linienbusses und der Fahrer eines Lastwagens leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Aichach saßen im Bus keine Fahrgäste.

Unfall auf der B300: Bus wird an der Frontseite schwer beschädigt

Die beiden Fahrzeuge waren in Richtung Norden unterwegs. Kurz hinter der Ausfahrt Gallenbach fuhr der Bus gegen 18 Uhr auf den mit Hackschnitzeln beladenen Laster auf. Der Bus wurde laut Polizei an der Frontseite schwer beschädigt. Für die Bergung der Unfallfahrzeuge ist die B300 derzeit in nördlicher Richtung komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. (cli)