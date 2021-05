Autofahrer wird bei einem Unfall auf der B300 leicht verletzt

Ein 43-jähriger Autofahrer prallt auf der B300 bei Gallenbach ungebremst auf das Auto vor ihm. Der Grund: Die Fahrerin vor ihm muss unvermittelt bremsen.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwochmorgen auf der B300 beim Aichacher Stadtteil Gallenbach gekommen. Dabei gab es auch einen Verletzten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war eine 52-Jährige gegen 8.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Auf Höhe von Gallenbach musste sie bremsen. Der Grund: Am rechten Straßenrand war ein Lastwagen liegengeblieben. Wie die Polizei berichtet, übersah dies ein 43-Jähriger Autofahrer, der in zu geringem Abstand hinter der 52-Jährigen unterwegs gewesen sei. Er prallte mit seinen Auto beinahe ungebremst auf den Wagen der 52-Jährigen.

Auffahrunfall bei Gallenbach: 43-Jähriger leicht verletzt

Der 43-Jährige zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (kneit)

