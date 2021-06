Kradfahrer stürzt und rutscht in einen entgegenkommenden Traktor

Bei dem Unfall beim Aichacher Ortsteil Gallenbach wird ein 17-Jähriger schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in das Klinikum nach Ingolstadt.

Schwere Verletzungen hat ein 17-Jähriger bei einem Unfall beim Aichacher Ortsteil Gallenbach erlitten. Der junge Mann war am Mittwoch gegen 20.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem Anwandweg von Gallenbach in Richtung Aichach unterwegs. Wie die Polizei berichtet, verlor der 17-Jährige nach der Durchfahrt der Unterführung an der B300 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr vermutlich zu schnell, so die Polizei. Daraufhin stürzte er mit dem Krad und rutschte in einen entgegenkommenden Traktor.

17-Jähriger wird mit Rettungshubschrauber in Klinik nach Ingolstadt geflogen

Der 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen werden. (kneit)