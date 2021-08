Gartentor in Aichach aus der Verankerung gerissen

Bislang unbekannte Personen beschädigen in Aichach ein Gartentor in der Reiserstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Gartentor wurde in der Reiserstraße in Aichach am Freitag in der Zeit von Mitternacht bis 20 Uhr aus der Verankerung gerissen, berichtet die Polizei. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Gartentor in Aichach beschädigt: Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Von den Tätern ist laut Polizei bislang nichts bekannt. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-11. (bac)

