Aichach-Griesbeckerzell

Eine junge Aichacherin ist professionelle Gassi-Geherin

Plus Andrea Schamberger hat einen Gassi-Geh-Service gegründet. Wie die Aichacherin mehrere Hunde teilweise bis zu vier Stunden lang im Zaum hält.

Von Katja Neitemeier

In der Pandemie haben sich viele Menschen einen Hund angeschafft. Vor Kurzem ging es zurück in die Büros und das Tier muss zu Hause bleiben. Die 25-jährige Andrea Schamberger aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell kann in solchen Fällen einspringen. Sie bietet seit August einen Gassi-Geh-Service im Raum Aichach an.

