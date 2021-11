Grundschulkind zündelt zweimal in Aichacher Stadtpfarrkirche

An Allerheiligen wurde ein Altartuch an mehreren Seiten angekokelt. Einen Tag später war das Kind wieder mit Streichhölzern in der Kirche und wurde gefilmt.

Die Sachbeschädigung in der Aichacher Kirche an Allerheiligen ist aufgeklärt. Wie Peter Löffler, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Aichach, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, hat ein Grundschulkind dort am Montag vor einer Woche und auch am Dienstag gezündelt. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Videoaufnahmen zeigen Kind mit Streichhölzern

Mithilfe von Videoaufnahmen vom Altarbereich - die Kamera wird für die Übertragung von Gottesdiensten genutzt - wurde das Kind ausfindig gemacht. Das habe auch zugegeben, dort mit Zündhölzern herumgespielt zu haben. Das Kind habe versichert, dass es nur Kerzen anzünden und keinen Schaden anrichten wollte. Am Montagnachmittag war ein Altartuch am Nebenaltar an mehreren Seiten angekokelt worden. Ein Feuer brach dabei nicht aus. Auch am Dienstag zündelte das Kind am Nebenaltar.