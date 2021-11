Guitar Gala Night in Grundschule Aichach-Nord begeistert Publikum

Plus Die Gitarrenduos Amadeus Guitar sowie Gruber & Maklar überzeugten das Auditorium in der Grundschule Aichach-Nord mit Brillanz und Spielfreude.

Das Amadeus Guitar Duo sowie Gruber & Maklar waren bei der Guitar Gala Night in der Grundschule Aichach-Nord zu hören. Auf eine pandemiekonforme Ausrichtung wurde Wert gelegt: Daher gab es zwei identische Konzerte. Helmut Beck lobte die Organisatorinnen, die er liebevoll "seine Mädels" nannte, weil sie immer wieder Besonderes zuwege brächten. Auf dem Programm der Guitar Gala Night standen an diesem Abend unter anderem Werke von Luigi Boccherini und Michael Praetorius, Kompositionen von Zeitgenossen sowie die Komposition "Kaleidoscope" von Dale Kavanagh, Gitarristin des Amadeus Guitar Duos.