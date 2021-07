Aichach

11:58 Uhr

Gute-Laune-Musik auf der Ukulele im Aichacher Café Dahoam

Plus Ronald Hill tritt unter dem Motto "Aloha Mr. Hill" mit seinem Ukulele-Team in Aichach auf. Die Musik nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise - nicht nur nach Hawaii.

Von Manfred Zeiselmair

„Ukulelespielen macht einfach Spaß“, behauptet der in Kansas/ USA geborene und in Kissing lebende Vollblutmusiker Ronald Hill. Mit seinem dreiköpfigen Ukulele-Team rockte er unter dem Motto „Aloha Mr. Hill“ am Freitagabend die Sommerterrasse des Aichacher Café Dahoam. Die Gute-Laune-Musik geht ins Blut, animiert zum Mitsingen und sorgt für begeisternden Applaus.

