Hilfe aus der Luft: Drohnen retten Rehkitze vor der Mahd

"Dieses Jahr war alles ganz anders." So beschreibt Conni Günther, Gründerin des Vereins Rehkitzrettung Augsburg, die Situation. Im Mai und Juni werden die meisten Rehkitze geboren. Dann ist normalerweise Saisonstart für den Verein. Rund 60 Mal war er allein heuer im Landkreis Aichach-Friedberg im Einsatz. Dieses Jahr begann die Arbeit des Rettungsteams schon im April und damit ungewöhnlich früh. Nicht etwa, weil so viele Rehkitze geboren worden wären. Sondern wegen der wechselhaften Wetterlage und des Hochwassers.

2018 musste Günther miterleben, wie in der Nähe ihres Wohnortes zwei Rehkitze verletzt wurden. Diese Erfahrung motivierte sie, sich für den Schutz der Tiere einzusetzen: „Das ging mir sehr nah, wie eins der Kitze nach seiner Mutter schrie. Von da an habe ich mir geschworen, dass ich so etwas vor meiner Haustür nie wieder erleben möchte.“ Im Jahr 2020 gründete die ehemalige Tierärztin den Verein Rehkitzrettung Augsburg. Er zählt rund 200 Mitglieder. Etwa zwei Drittel davon, schätzt Günther, sind aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Von den Mitgliedern unterstützen 30 Aktive die Landwirte und Jäger im Großraum Augsburg dabei, Rehkitze rechtzeitig vor der Mahd aus den Feldern zu holen. Das gelingt durch den Einsatz von neun Drohnen mit Wärmebildkameras, mit denen die Wiesen abgesucht werden. Günther spricht den Landwirten und Jägern im Wittelsbacher ein Lob aus: „Die Zusammenarbeit klappt hervorragend.“

Die Mähsaison ist für Rehkitze mit großen Gefahren verbunden

Ende Mai bis Anfang Juli beginnt nicht nur die Setzzeit der Rehe, sondern auch die Mähsaison. In dieser Zeit ist es also besonders sinnvoll, die Wiesen abzufliegen. Günther erklärt, wieso: „Geißen, das sind die weiblichen Rehe, bringen ihre Jungen hauptsächlich im hohen Gras zur Welt, wo sie ungestört sind. In den ersten Wochen können die Kitze noch nicht weit laufen und deswegen nicht vor Mähwerken flüchten. Wenn die Mutter für einige Stunden auf Nahrungssuche geht, bleiben die Rehkitze also allein zurück.“ Weil die jungen Tiere meistens im hohen Gras versteckt sind, werden sie oft von Landwirten übersehen.

So sieht ein Rehkitz aus, wenn es mit einer Wärmebildkamera von einer Drohne aus fotografiert wird. Die Kamera zeigt das Tier als hellen Punkt, da sich seine Körpertemperatur von der seiner Umgebung unterscheidet. Foto: Cornelia Günther (Archivbild)

Hier kommen Günther und ihr Team ins Spiel. Ein typisches Einsatz-Team besteht aus einem Drohnenpiloten und bis zu fünf weiteren Freiwilligen. Über ein Formular auf der Internetseite des Vereins können Landwirte und Grundstücksbesitzer ihre Flächen zur Suche anmelden. Danach erfolgt die Rettung in mehreren Schritten. Zunächst wird die Wiese mit einer Drohne und einer Wärmebildkamera abgesucht. Das macht der Drohnenpilot mit einem Helfer – einem sogenannten Spotter – zusammen, der am Monitor zuschaut.

Sobald ein Rehkitz entdeckt wird, markiert der Pilot die Stelle mit der Drohne. Behutsam führt der Spotter die Helfer Schritt für Schritt mithilfe von Funkgeräten an das Tier heran. Mit Handschuhen heben sie das Rehkitz vorsichtig in eine Faltbox, die sie zuvor mit Grasbüscheln ausgelegt haben. Diese wird samt Rehkitz an einem schattigen Ort abgelegt. Anschließend müssen die Landwirte zügig mähen. „Je nach Alter des Rehkitzes muss es alle paar Stunden gesäugt werden. Dann muss es für die Mutter auffindbar sein“, erklärt Conni Günther. Nachdem die Wiese gemäht ist, wird das kleine Reh an dem Ort freigelassen, an dem es zuvor gesichert worden ist.

Hochwasser und Hitze: 2024 war ein schwieriges Jahr für die Rehkitzrettung

Die 62-jährige Vereinsgründerin sagt: „Dieses Jahr war extrem schwierig wegen der Witterung.“ Die heißen Tage im Mai behinderten die Arbeit mit der Wärmebildkamera. Normalerweise zeigt die Kamera das Rehkitz als hellen Punkt an, da sich die Körpertemperatur des Tieres von seiner Umgebung unterscheidet. An heißen Tagen aber funktioniert das nicht mehr. Günther erklärt: „An Sommertagen gibt es kaum noch Kontrast. Dann blinkt jeder Maulwurfhaufen, Ameisenhügel und Fuchsloch, weil ja alles Wärme ausstrahlt.“

Cornelia Günther spürt mit ihrem Verein Rehkitzrettung Augsburg mit einer Drohne die Tiere in den Wiesen auf und holt sie rechtzeitig vor der Mahd aus der Gefahrenzone. Foto: Cornelia Günther (Archivbild)

Zusätzlich beeinträchtigte das Hochwasser Anfang Juni die Arbeit des Vereins: In den vom Hochwasser betroffenen Gebieten konnte der Verein nicht helfen. Günther zufolge ist das nämlich nur im Auftrag der jeweiligen Stadt oder Gemeinde möglich, damit die Tierretter die Einsatzkräfte nicht behindern. Trotzdem, konnte sie nicht tatenlos zusehen: „Dieses Jahr haben wir uns um viele aufgefundene Rehkitze gekümmert. Deswegen sind wir seit diesem Jahr Erstversorgungsstelle für Kitze. Wir päppeln die Kleinen etwas auf, bevor wir sie zur Aufzuchtstelle bringen. Dann werden sie ausgewildert.“ In Verbindung mit dem Hochwasser hat die 62-Jährige vier Rehkitze aufgenommen, eins davon aus Aichach. Es wurde neben seiner ertrunkenen Mutter gefunden.

2023 konnte das Team 199 Tiere retten, heuer waren es 59

Günthers Bilanz dieser Saison fällt ernüchternd aus: „Das war schon sehr tragisch.“ 59 Rehkitze rettete das Team in diesem Jahr insgesamt, rund 40 davon im Wittelsbacher Land. Der Verein geht davon aus, dass viele Tiere das Hochwasser nicht überlebt haben. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es noch 199 Rehkitze gewesen. Allerdings handelt es sich nicht um 199 verschiedene Tiere. Denn der ehemaligen Tierärztin zufolge kann es vorkommen, dass ein Kitz einige Zeit erneut aus einem benachbarten Feld gerettet werden muss.