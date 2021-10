Aichach

06:30 Uhr

Hubert Friedl ist neuer Ortssprecher für Unterschneitbach

Plus Der 28-jährige Hubert Friedl ist zum Ortssprecher des Aichacher Stadtteils Unterschneitbach gewählt. Mit dem früheren Stadtrat Anton Friedl verbindet ihn nur die Namensgleichheit.

Von Gerlinde Drexler

Gut besucht war die Ortsversammlung zur Wahl des Ortssprechers für den Aichacher Stadtteil Unterschneitbach am Dienstag. Von den 391 Wahlberechtigten waren 42 in die TSV-Turnhalle in Aichach gekommen. Die Wahl selbst ging ruckzuck über die Bühne. Der 28-jährige Hubert Friedl ( CSU) bekam 40 Stimmen. Auf einem Wahlzettel hatte ein anderer Name gestanden, auf einem anderen Nein. Friedl nahm die Wahl an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

