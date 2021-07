Im Herbst sollen Ortssprecherwahlen in Aichacher Ortsteilen stattfinden

Plus Acht Aichacher Ortsteile, die nicht im Stadtrat vertreten sind, können einen Ortssprecher oder eine Ortssprecherin wählen. Los gehen soll es mit Mauerbach.

Vor der Sommerpause hat es nicht mehr geklappt, doch im Herbst sollen nun in Aichach die Ortssprecherwahlen stattfinden. Das bestätigt Hauptamtsleiterin Aurelija Igel auf Anfrage unserer Redaktion. Wie Bürgermeister Klaus Habermann sagt, ist die Stadt bestrebt, mit den Wahlen in der Woche ab dem 6. September oder nach der Bundestagswahl zu beginnen.