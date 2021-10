Aichach

In Aichach kommt es zum Brand in einer Trocknungsanlage

Zu einem Brand ist es in dieser Maistrocknungsanlage eines Agrarhandelsunternehmens an der Donauwörther Straße in Aichach gekommen.

Die Aichacher Feuerwehr löscht einen Brand in einer 18 Meter hohen Trocknungsanlage für Mais an der Donauwörther Straße. Die Arbeiten dauern an.

Von Carmen Jung

Ein Brand hat sich am späten Dienstagabend in einer 18 Meter hohen Trocknungsanlage für Mais an der Donauwörther Straße in Aichach entwickelt. Der Feuerwehr gelang es bis etwa 23 Uhr, die Glutnester abzulöschen. Doch ihr Einsatz vor Ort ist damit noch lange nicht beendet. Denn die Anlage muss zur Stunde komplett geleert werden, um einen weitere Brandentwicklung auszuschließen. Der Brandherd liegt auf halber Höhe der Trockungsanlage Die Maistrocknungsanlage gehört zu einem Agrarhandel-Unternehmen. Der Brandherd befand sich nach Angaben des Aichacher Feuerwehrkommandanten Christoph Fischer etwa auf halber Höhe des Trocknungsturmes im Inneren der Anlage. Über einen Revisionsschacht hatten die Feuerwehrler Zugang und konnten die Glutnester mit Wasser ablöschen. Derzeit wird der Turm, in dem sich etwa 80 Tonnen Mais befinden, mit Hilfe der Förderanlage entleert. Die Ursache des Brandes in Aichach ist noch unbekannt Weder die Ursache noch die Schadenshöhe sind zum aktuellen Zeitpunkt bekannt. Die Aichacher Feuerwehr ist nach Angaben des Kommandanten mit etwa 30 Helfern im Einsatz. Als Unterstützung rückten Kollegen der Friedberger Wehr an.

