Josef Dußmann bleibt an der Spitze der Aichacher CSU

Der Wittelsbacher Ball fiel aus und wird auch im kommenden Jahr nicht stattfinden. Veranstaltungen wie " CSU vor Ort" waren nicht mehr möglich. Auch der Aichacher Ortsverband der CSU spürte die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag berichtete Vorsitzender Josef Dußmann von Einschränkungen, aber auch Erfolgen in den vergangenen beiden Jahren. Die rund 40 Anwesenden wählten ihn erneut zum Vorsitzenden. Eine Veränderung gab es bei seinen drei Stellvertretern.