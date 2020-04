vor 18 Min.

Aichach: Josef Dußmann soll Zweiter Bürgermeister werden

Die CSU-Fraktion ist sich einig darüber, wer in Aichach Zweiter Bürgermeister werden soll: Josef Dußmann löst den bisherigen Zweiten Bürgermeister Helmut Beck ab.

Josef Dußmann soll Zweiter Bürgermeister der Stadt Aichach werden. Die CSU-Stadtratsfraktion hat das einstimmig mit 10:0 Stimmen am Donnerstagabend beschlossen, wie Dußmann gegenüber unserer Redaktion sagt. Hermann Langer fehlte in der Sitzung krankheitsbedingt. Wie berichtet, wollte Helmut Beck, seit 2014 Zweiter Bürgermeister, das Amt gern behalten.

Aichach: Helmut Beck zog Kandidatur zurück

Beck habe seine Kandidatur allerdings zu Beginn der Sitzung zurückgezogen, so Dußmann. Beck bestätigt das und sagt, er habe im Sinne der CSU seine Ansprüche hintangestellt. Das Amt sei für ihn eine große Ehre gewesen, so Beck. Ebenso einstimmig wurde Helmut Beck zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Auch dieses Amt hat er derzeit inne. Seine Stellvertreter sind Raymund Aigner und Dieter Saliger, der wie Dußmann neu im Stadtrat ist. Hermann Langer fehlte in der Sitzung krankheitsbedingt. (bac)

Mehr aus der Region:

Themen folgen