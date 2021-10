Josef Neumaier bleibt Ortssprecher für Gallenbach

Plus Der 56-jährige Landwirt wird ohne Gegenstimme als Sprachrohr für den Aichacher Stadtteil wiedergewählt.

Josef Neumaier bleibt Ortssprecher von Gallenbach. Bei einer Ortsversammlung in der Aichacher TSV-Turnhalle am Dienstagabend wurde der 56-jährige Landwirt und Landschaftspfleger erneut gewählt. Das Ehrenamt hat er seit 19 Jahren inne.