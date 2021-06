Aichach

18:09 Uhr

Kaiserin Sisis Unterwäsche kommt vierstellig unter den Hammer

Plus Ein Auktionshaus aus dem Landkreis München versteigert Kleidung und Möbel von Elisabeth. Auch die Stadt Aichach bietet mit - aber nicht für Unterhosen.

Eigentlich gibt es so gut wie nichts von Sisi, das noch nicht im Wasserschloss in Unterwittelsbach zu sehen war: Brautkranz, Tagebücher, Roben, Hüte, Schuhe und viel mehr. Heuer läuft im Aichacher Stadtteil bereits die 22. Sonderausstellung – nahezu immer mit Exponaten von Elisabeth. Natürlich war dort auch schon mal dezent zu finden, was man zu Zeiten der Kaiserin unter den Kleidern trug. Vor fünf Jahren ging es speziell um Mode unter dem passenden Titel „Drunter und Drüber“. Am Dienstag wäre sogar die Gelegenheit gewesen, Original-Unterwäsche von Sisi zu erwerben. Die Stadt wäre zwar generell interessiert – allerdings nicht an Unterhosen – und außerdem fehlt ihr was Entscheidendes.

