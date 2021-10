Karikaturen im Stadtmuseum: Ausstellung mit "optischem Juckpulver"

Plus Das Stadtmuseum Aichach zeigt mit der Ausstellung "Die Welt neu denken" 65 Werke von namhaften Zeichnern. Karikaturen offenbaren besonderen Blick auf die Welt.

Mal bissig, mal bitterböse, mal utopisch, humorvoll oder auch düster sind die Karikaturen, die im Aichacher Stadtmuseum in einer Sonderausstellung zu sehen sind. 65 Karikaturen von namhaften Zeichnern und Zeichnerinnen wählte Kurator Helmut Schmidt aus Tausenden von Karikaturen aus. Unter dem Titel „Die Welt neu denken – Karikatur trifft Zukunft“ ist es das erste Mal, dass Karikaturen in Aichach ausgestellt werden.