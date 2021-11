Aichach

17:51 Uhr

Kein Christkindlmarkt in Aichach - was die Stadt stattdessen plant

Bilder wie diese wird es auch in diesem Jahr nicht geben: Der Aichacher Christkindlmarkt ist abgesagt. Weihnachtsmärkte soll es wegen der Corona-Pandemie bayernweit nicht geben.

Plus In Aichach gibt es 2021 keinen Christkindlmarkt. Die Aussteller reagieren mit Verständnis, aber enttäuscht. Die Stadt hat alternative Ideen für den Advent.

Von Nicole Simüller

Der Christbaum auf dem Aichacher Stadtplatz steht, die Weihnachtsbeleuchtung hängt, die ersten Hütten sind aufgebaut. Doch auch in diesem Jahr gibt es keinen Christkindlmarkt. Ebenso wenig einen alternativen Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz, der stets überwiegend von Ehrenamtlichen gestaltet wird. Kurz nachdem die Stadt am Freitag den Christkindlmarkt abgesagt hatte, verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dass es heuer landesweit keine Weihnachtsmärkte geben solle. Die Aussteller reagieren mit Verständnis, aber auch mit Enttäuschung. Die Stadtverwaltung feilt unterdessen an Alternativangeboten für den Advent.

