Aichach

vor 27 Min.

Keine Leinenpflicht: Hunde dürfen in Aichach weiter frei laufen

Hunde dürfen in Aichach weiterhin frei laufen. Eine Leinenpflicht, wie von einigen Stadträten angeregt, hält das Ordnungsamt nicht für notwendig.

Plus Weil im Stadtgarten und am Griesbacherl in Aichach wegen Corona mehr Menschen unterwegs sind, war eine Leinenpflicht für Hunde Thema. Warum sie nicht kommt.

Von Claudia Bammer

Urlaubsreisen sind derzeit nicht möglich, Freizeiteinrichtungen sind wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen. Viele drängt es deshalb hinaus in die Natur. Im Aichacher Stadtgarten und am Griesbacherl sind deshalb deutlich mehr Menschen unterwegs. Zwei Stadträte hatten deshalb im Aichacher Stadtrat angeregt, eine Leinenpflicht zu überprüfen. Im Finanzausschuss erstattete Ordnungsamtsleiter Manfred Listl dazu Bericht.

Themen folgen