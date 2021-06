Klassik: Georg Arzberger plant ein Musikfest in Blumenthal

Von den großen Bühnen ins Wittelsbacher Land: Das Festival im August steht unter dem Motto "Musik erleben. Zukunft gestalten". Unterstützer werden noch gesucht.

Ein neues Musikfestival ruft Professor Georg Arzberger im Wittelsbacher Land ins Leben: Unter dem Motto "Musik erleben. Zukunft gestalten" soll im August bei einem Musikfest auf Schloss Blumenthal bei Aichach klassische Musik zu hören sein. Arzberger, der die künstlerische Leitung übernimmt, will klassische Musik auf internationalem Spitzenniveau von den großen Bühnen der Metropolen ins Wittelsbacher Land holen.

Arzberger betont: "Wir wollen kein elitäres Festival sein, sondern eines, das allen Menschen offensteht." Nicht nur konzerterfahrene Musik- und Klassikfans, sondern alle Interessierten und Neugierigen seien willkommen. Der in Aichach geborene ehemalige Sielenbacher ist regelmäßig in der Konzertreihe "Arzberger Classics" zu hören und hat schon viele bekannte Ensembles nach Aichach geholt. Er gilt laut Pressemitteilung als einer der profiliertesten Klarinettisten in Deutschland und ist seit dem Sommersemester 2019 Professor für Klarinette an der Hochschule für Musik und Theater München.

Ein Musikfest will der Klarinettist Georg Arzberger im August auf Schloss Blumenthal Stadt Aichach veranstalten. Foto: Karoline Wolf

Der künstlerische Schwerpunkt ruht auf dem Festspielorchester Camerata Vitilo. Namensgeber sind also die Wittelsbacher. In diesem Festspielorchester finden Musiker von fern und nah zueinander, die sonst in internationalen Spitzenensembles und -orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Bayerischen Staatsorchester und dem WDR-Sinfonieorchester zu hören sind.

Musikfest Blumenthal soll CO 2 -neutral sein

Die organisatorische Leitung des Musikfests Blumenthal hat Gertrud Deckers inne. Sie arbeitete nach ihrem Studium an der Hochschule München unter anderem für die Jeunesses Musicales Deutschland und engagiert sich neben der Kultur insbesondere für Nachhaltigkeitsthemen. "Zukunft gestalten" ist deshalb Teil des Mottos, weil Kultur und Nachhaltigkeit beim Musikfest Blumenthal eng miteinander verbunden werden. "Wir wollen unseren Fußabdruck so klein wie irgend möglich halten. Wir stellen das Festival CO 2 -neutral, sind bewusst in Blumenthal, weil wir damit 100 Prozent Bio und eine lokale, nachhaltige Wirtschaftsweise unterstützen", sagt Deckers.

Die Organisatoren wollen sich aber auch für soziale Belange starkmachen und durch Kultur Brücken bauen. So spenden die Organisatoren einen Euro pro Ticket an eine gemeinnützige Organisation. In diesem Jahr ist das der Verein Zeltschule, der Bildung in die Flüchtlingslager nach Syrien und in den Libanon bringt. Das Musikfest Blumenthal spendet außerdem Tickets an benachteiligte Menschen, gibt geflüchteten Musikern eine Bühne, bindet regionale Initiativen ein und schafft Möglichkeiten für das Publikum, sich zu engagieren. Die Veranstalter wollten so einen Beitrag leisten, damit die Gesellschaft wieder etwas mehr auf sich achtet und aufeinander zugeht, heißt es in der Pressemitteilung.

Musikfest: Finanzierung auch durch Crowdfunding

Solch ein Festival auf die Beine zu stellen, bedeutet einen hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand. Das Musikfest Blumenthal hat einige öffentliche und private Förderer gewonnen. Dazu läuft eine Aktion zur Gruppenfinanzierung, eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne, auf der Internet-Plattform Startnext: Wer das Festival dort mit einem Betrag unterstützt, kann im Gegenzug vergünstigte Tickets, signierte Programme, Tickets für Proben, Privatstunden bei den Stars des Festivals und vieles als Dankeschön bekommen.

Das Programm des Musikfests Blumenthal

Das Musikfest Blumenthal wird am Donnerstag, 12. August, von den Charlottenburger Bläsersolisten eröffnet. Es folgt ein Kammerkonzert am Freitag, 13. August, mit Markus Bellheim (Klavier), Sarah Christian (Violine), Maximilian Hornung (Violoncello) und Georg Arzberger (Klarinette). Am Samstag, 14. August, gibt es untertags ein Kinderkonzert mit der Musikvermittlerin Ingrid Hausl, und abends wird mit Hans Well und die Wellbappn eine unterhaltsame Verbindung zum Musikkabarett geschaffen. Bei einem Wandelkonzert am Nachmittag des Sonntags, 15. August, spielt das Festspielorchester Camerata Vitilo gemeinsam mit geflüchteten Musikern Kammermusik, laut Arzberger der Höhepunkt des Programms. Zum Abschluss sind am Abend des 15. August Beethovens "Eroica", Sinfonie Nr. 3 op. 55, Es-Dur und das Klarinettenkonzert des Komponisten Johann Stamitz in B-Dur zu hören, gespielt von der Camerata Vitilo unter der musikalischen Leitung seiner Konzertmeisterin Sarah Christian.

