Klimastreik von "Fridays for Future" auch in Aichach

Die Aichacher Ortsgruppe hat zu einer Kundgebung am Tandlmarkt aufgerufen. Etwa 200 Menschen ziehen anschließend in einem Demonstrationszug durch die Stadt.

Rechtzeitig vor der Bundestagswahl rief die Aichacher Ortsgruppe von " Fridays for Future" zur Klima-Demo auf. Die Ortsgruppe beteiligte sich damit am bundesweiten Klimastreik am Freitag.

Am Tandlmarkt fand eine Kundgebung statt, auch mit Musik. Foto: Erich Echter

Etwa 200 Menschen nahmen nach Schätzungen der Polizei an der Kundgebung in Aichach teil. Zunächst fand eine Kundgebung am Tandlmarkt statt, bei der auch Musik geboten war. Die Redner betonten, die nächste Regierung entscheide über die Klimapolitik.

Ein Demonstrationszug bewegte sich durch die Innenstadt. Foto: Erich Echter

Dann zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Stadtplatz, die Bauerntanzgasse, die Steubstraße, die Koppoldstraße und den Stadtplatz durch die Stadt.