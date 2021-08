Neueröffnung: Glückwunschkarten aus Sonjas "Bastelhaus" in Klingen

Plus Im Aichacher Stadtteil Klingen gibt es ab sofort handgefertigte Grußkarten oder Hochzeitseinladungen im "Bastelhaus" von Sonja Landsberger zu kaufen.

Ob Hochzeitseinladungen oder Menükarten, handgefertigte Grußkarten für Kommunion, Firmung, Geburt oder Taufe, Glückwunschkarten für Geburtstag, Mutter- oder Vatertag. Im Aichacher Stadtteil Klingen ist all das im neu eröffneten "Bastelhaus" zu haben.