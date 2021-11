Aichach

vor 50 Min.

Kraftakt der Jemenhilfe Aichach, damit nicht noch mehr Kinder verhungern

Plus Der Förderverein Aktion Jemenhilfe aus Aichach unterstützt 233 Familien mit über 1700 Kinder in dem Bürgerkriegsland.

Von Manfred Zeiselmair

"Die Lage im Jemen ist nach wie vor entsetzlich!": In einem dramatischen Jahresbericht versucht Aenne Rappel, langjährige Aichacher Vorsitzende des Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen Kinderhilfe, die große Not der jemenitischen Bevölkerung in Worte zu fassen.

