Kultursommer in Aichach: Musik und Theater am Freitag im Spitalgarten

Beim Kultursommer am Freitag in Aichach bieten die Organisatoren ein Potpourri aus Kunst, Musik und Unterhaltung. In der Stadtmitte steht eine Metamorphose an.

Nach dem großen Erfolg des Kultursommer-Konzerts gemeinsam mit Stereostrand im Stadion am vergangenen Freitag gibt es eine Woche später die nächste Kultursommer-Veranstaltung in Aichach. Die mobile Bühne wird im Spitalgarten aufgebaut. Am Freitag, 6. August, gibt es einer Mitteilung der Stadt Aichach zufolge ab 16 Uhr bei freiem Eintritt ein buntes Potpourri aus Kunst, Musik und Unterhaltung für Kinder und Erwachsene. Außerdem steht eine weitere "Metamorphose" der StadtKunstBauSteine an.

Für Kinder und Familien führt das Theater Clowness im Spitalgarten das Stück "Der Bücherschatz" auf. Beginn ist um 16 Uhr. Zum Inhalt: Oma und Enkelin Glucks finden ein mysteriöses Buch, in dem sie selbst die Protagonistinnen sind. Das Buch schickt sie auf eine wundersame Reise rund um die Welt und darüber hinaus. Ein Buchstabenabenteuer für Kinder von vier bis zehn Jahren und Familien.

Kultursommer in Aichach: Musik mit "The Dices" und "Black Patti"

Musikalisch geht es um 18 Uhr mit "The Dices" weiter. Mit dabei sind in der Formation die überregional bekannte Uli Mill, Andy Mayerle - bekannt von "Voice Beinand" -, Musicaldarstellerin und Sängerin Janina Maria Schmaus sowie Florian Schweyer an der E-Gitarre.

Black Patti mit Peter Crow C. und Ferdinand "Jelly Roll" Kraemer sind am Freitag beim Kultursommer in Aichach zu hören. Foto: Christian Kaufmann

Um 19.30 Uhr tritt "Black Patti" auf: Peter Crow C. mit Gitarre, Gesang und Mundharmonika sowie Ferdinand "Jelly Roll" Kraemer an Gitarre, Gesang und Mandoline. Seit über zehn Jahren sind die beiden Blues & Roots-Musiker auf internationalen Bühnen und Festivals gemeinsam unterwegs.

Für Getränke und Imbiss sorgen die Freunde des Mittelalters. Der Eintritt ist frei. Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen erhoben werden.

StadtKunstBauSteine in Aichach: Weitere Metamorphose durch Künstler

Am Freitag gibt es außerdem eine weitere Metamorphose der StadtKunstBauSteine. Dabei leitet das Künstlerduo Ergül Cengiz und Moritz Altmann die zweite Veränderung des kleinen Betonkubus ein, der von der Hubmannstraße auf den Stadtplatz neben dem Maibelisken versetzt wird. Antje Sträter bearbeitet das Stahlobjekt vor dem FeuerHaus. Holzbildhauer Thomas Breitenfeld widmet sich dem Baumstamm vor der Spitalkirche. Cornelia Rapp verändert die Holzskulptur am Tandlmarkt und Christine Liebich setzt den Betonkubus vor dem Rathaus neu in Szene.

Das Kunstprojekt "StadtKunst BauSteine" - gefördert durch den Landkreis und die Kulturstiftung des Bundes - ist ein Teilprojekt des "Kultursommers Wittelsbacher Land". Es stellt die permanenten Veränderungen an Materialien, Bauten und Strukturen in den Fokus, denen Städte in ihrer Entwicklung unterworfen sind. Der Umwandlungsprozess übersetzt auf künstlerische Weise Entwicklung, Zerstörung, Um- und Aufbau von städtebaulichen Elementen im Lauf der Jahrhunderte. Es ist das Rahmenprogramm zur Ausstellung "Stadt im Wandel" im Aichacher FeuerHaus.



Noch mehr Termine und Infos zu allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern der StadtKunstBauSteine gibt es unter www.kultursommer-wittelsbacherland.de.