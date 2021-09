Kulturtage auf Schloss Blumenthal mit Kabarett, Kleinkunst und Musik

Erstmals findet das Festival auf Schloss Blumenthal statt. Erwartet werden auch Harry G und die Singer-Songwriterin Moni mit Künstlerfreunden. Es gibt noch Karten.

Ein neues, mehrtägiges Kabarett-, Kleinkunst- und Musikfestival haben die Aichacher Konzertagentur Echolot Concerts, der Münchener Veranstalter Alpinconcerts und der Kunst- und Kulturverein Schloss Blumenthal mit den Kulturtagen Schloss Blumenthal ins Leben gerufen. Ausdrückliches Ziel ist es, dass die Kulturtage künftig jedes Jahr stattfinden. Am Montag, 6. September, geht's los.

Die ursprünglich für Anfang Juni geplante Veranstaltung musste wie viele andere Corona-bedingt verschoben werden. Nun geht sie von Montag, 6. September, bis Sonntag, 12. September, über die Blumenthaler Open-Air-Bühne. Aufgrund der aktuell geltenden Regelungen ist die Kapazität auf 600 Zuschauer pro Veranstaltung ausgelegt. Beginn der Veranstaltungen ist 19.30 Uhr, der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vorher ab 18.30 Uhr.

Martina Schwarzmann ist schon ausverkauft

Für die erste Ausgabe wurde ein abwechslungsreiches Musik- und Kabarettprogramm zusammengestellt. Die Auftritte von Kabarettistin Martina Schwarzmann am Montag, 6. September, und Felix Lobrecht mit seiner Kabarett Mixed-Show "Stand up 44" am Mittwoch, 8. September, sind allerdings bereits seit Längerem ausverkauft. Für die weiteren Veranstaltungen gibt es noch Karten im Internet unter www.kulturtage-blumenthal.de oder gegebenenfalls an der Abendkasse.

Harry G kommt mit seinem Programm "Hoamboy" nach Blumenthal. Foto: Frank Lübke

Harry G gastiert am Dienstag, 7. September, mit seinem neuen Programm "Hoamboy" in Blumenthal. Der Titel ist laut Ankündigung eine exakte Beschreibung seiner Person. Der Bayer mit Vorliebe für Tradition ist auf der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmopolit, der ständig sein Umfeld nach Themen durchsucht, die es wert sind, auf seine Art auf der Bühne besprochen zu werden.

Doppelkonzert mit D'Bavaresi und Oimara auf der Blumenthaler Bühne

Der Oimara gibt ein Doppelkonzert mit dem Trio D'Bavaresi. Foto: Severin Schweiger

Kurzfristig abgesagt werden musste der für Donnerstag, 9. September, geplante Auftritt der Kapelle So & So. Ein Doppelkonzert geben am Samstag, 11. September, D'Bavaresi und Oimara. D'Bavaresi sind drei g'standene Männer aus Altbayern - Sebastian Horn (unter anderem bei Dreiviertelblut), Liedermacher Mathias Kellner und Multiinstrumentalist Otto Schellinger. Sie haben sich einer Sache verpflichtet: die Lieder von bayerischen Künstlern neu, frisch und schräg zu interpretieren.

Lesen Sie dazu auch

Der Songwriter und Musikkabarettist Oimara kommt von der Alm am Tegernsee und verspricht eine vogelwilde Improshow.

Moni mit Werner Schmidbauer und Bastian Zeiselmair auf Schloss Blumenthal

Ein Heimspiel hat die junge Singer-Songwriterin Moni aus Tödtenried (Gemeinde Sielenbach), die am Sonntag, 12. September, als Moni & Friends mit Bühnenfreunden und Wegbegleitern wie Werner Schmidbauer, dem Duo Zwoa Bier sowie Bastian Zeiselmair auftritt.

Bei den Kulturtagen: Die Singer-Songwriterin Moni tritt mit Künstlerfreunden und Wegbegleitern auf Schloss Blumenthal auf. Foto: Severin Schweiger

Zusammen werden sie ganz nach dem Motto "Sing meinen Song" jeweils ein Lied von Moni performen und umgekehrt. Sicherlich mit der einen oder anderen lustigen Anekdote dazwischen.