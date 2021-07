Lesung aus dem Homeoffice für Gymnasiasten in Präsenz

Birgit Birnbacher liest für Aichacher Gymnasiasten aus ihrem aktuellen Roman "Ich an meiner Seite" und erzählt, wie sie Schriftstellerin geworden sei.

Die Schüler sind wieder in der Schule, Schriftsteller allerdings häufig noch im Homeoffice. Jedenfalls hielt Birgit Birnbacher, Bachmann-Preisträgerin 2019, jüngst eine Lesung aus dem heimischen Büro für die Schüler am Deutschherren-Gymnasium in Aichach. Sie las aus ihrem aktuellen Roman "Ich an meiner Seite". Trotz der räumlichen Distanz entwickelte sich anschließend ein reges Gespräch zwischen der jungen Autorin und den Schülern.

"Ich an meiner Seite" dreht es um einen Ex-Gefangenen

Birnbacher stammt aus dem Salzburger Land und lebt nun in Salzburg. Für die Zehnt- und Elftklässler des Gymnasiums las sie auf Einladung von Fachschaftsleiter Michael Lang. Im Buch "Ich an meiner Seite", das auch für den Deutschen Buchpreis 2020 nominiert war, erinnert sich der junge Haftentlassene Arthur Galleij auf dem Weg zur Resozialisierung an Stationen seines Lebens. Damit könnte man annehmen, das Buch sei mehr etwas für Sträflinge als für Schüler. Allerdings versucht dieser Arthur, sein Leben zu verändern, so wie seine Eltern ein paar Jahre zuvor ihr Leben verändert haben, indem sie sich in Spanien selbständig machten. Es geht also darum, wie sehr man sich ändern kann. Hinzu kommt, dass Arthur auf Anweisung seine Bewährungshelfers eine bessere Variante seiner selbst erfinden und sich präsentieren soll, so wie man sich in sozialen Netzwerken jeden Tag präsentiert. Der Haftentlassene muss also tun, was fast jeder heute immer wieder freiwillig tut, und stößt dabei auf die Frage, wie ehrlich man da sein könne und solle.

Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher las am Deutschherren-Gymnasium per Video aus ihrem aktuellen Roman Ich an meiner Seite. Foto: Bogenberger Autorenfotos

Die erst 1985 geborene Bachmann-Preisträgerin las aus ihrem 2020 erschienen zweiten Roman nur zwei Stellen, die von der Wiederheirat von Arthurs Mutter und später von einem Badeunfall handeln, der ihn aus der Bahn wirft. Aufschlussreich ist vielleicht das Urteil der Nachbarn vor dem Unfall: "Mit diesen Kindern wird es nichts." Den größeren Teil der Lesung machte aber das Gespräch mit den Schülern über deren zahlreiche Fragen aus, die die Autorin ausführlich und sehr offen beantwortete.

Für Birgit Birnbacher ist das Präsens ehrlicher

Gefragt nach ihrem Stil sagte sie, es gehe ihr, die statt kreativen Schreibens Soziologie studierte, weniger um Thema oder Gesellschaftskritik als um die Sprache. Wohl deshalb gab sie sich als "großen Freund des Nebensatzes" zu erkennen. Birnbacher schreibt ihre Geschichten entgegen Mode und Tradition im Präsens, weil ihr das Präteritum "so unehrlich vorkommt". Das habe Lektor und Verlag Überwindung gekostet, der Schüler sei aber "der Erste nach all den Jahren, der danach frägt". Bei derart hoher Bedeutung der Sprache lässt Birnbachers Lieblingswort "einander" einige Rückschlüsse zu.

Die junge Schriftstellerin rät, "an sich zu glauben"

Ebenso interessant wie die Fragen zu Inhalt, Sprache und Stil des Buches waren die danach, wie man heute zum Schreiben kommt. Demnach fing Birnbacher wie andere als Jugendliche viele Romane an, "aber es ist eben nie einer fertig geworden". Später habe sie nur zweimal Schreib-Workshops gemacht und sei beim zweiten von einem Lektor angesprochen und ermuntert worden, mehr zu schreiben und am angesehenen Wettbewerb der Rauriser Literaturtage teilzunehmen, den sie prompt gewann. Ihrem jüngeren Selbst - und damit wohl auch ihren Zuhörern - gab sie den Rat, "an sich zu glauben, sich mehr zuzutrauen". So entstand in vierjähriger Arbeit ein Roman über den Versuch, aus dem Eingeschlossensein in der eigenen Biographie auszubrechen, indem man diese aufarbeitet, einander zuhört und erzählt.

Die ursprünglich als Präsenz-Veranstaltung geplante Lesung war auch für das mit Videokonferenzen inzwischen erfahrene Deutschherren-Gymnasium insofern Neuland, als mit den Dokumentenkameras in den Klassenzimmern ein Rückkanal aufgebaut werden musste, damit auch die in Salzburg sitzende Autorin ihr Publikum nicht nur hören, sondern auch sehen konnte. Diese für das Streaming von Unterrichtsstunden in künftigen Lockdowns gedachte Technik erwies sich als komplex, hielt dann aber stand.