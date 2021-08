Ludwig-Steub-Gemälde "reist" ins Aichacher Stadtmuseum

Plus Münchner Notare überlassen ein Bild mit Aichachs berühmtem Sohn Ludwig Steub dem Aichacher Stadtmuseum als Dauerleihgabe. Warum sie das tun.

Das Aichacher Stadtmuseum ist um eine Besonderheit reicher: Dort ist nun ein einzigartiges Ludwig-Steub-Porträt des Kunstmalers Alphons Spring (geb. 18.05.1848 in Liebau; Kurland) zu finden. Die Landesnotarkasse überlässt das um 1885 entstandene Gemälde der Stadt Aichach.