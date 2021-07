Aichach

18:40 Uhr

Luftfilter für Schulen: Für Bauausschuss ist zu viel noch unklar

Plus Trotz eines Förderprogramms kämen auf die Stadt Aichach erhebliche Kosten zu. Der Nutzen erscheint dem Bauausschuss ungewiss. Kritik am Freistaat wird laut.

Von Claudia Bammer

Nach den Sommerferien soll in jedem Klassenzimmer in Bayern ein Luftreinigungsgerät stehen. Dieses Ziel hat zumindest Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) ausgegeben und ein Förderprogramm für die Kommunen angekündigt. Dass das in Aichach gelingen könnte, hält Bauamtsleiterin Carola Küspert allerdings für utopisch. Um feste Luftfilteranlagen ging es in einem Antrag, den die CSU-Fraktion im Stadtrat gestellt hatte. Sie wollte wissen, welche Kosten für Einbau und Betrieb auf die Stadt zukommen. Dazu lieferte Küspert nun Zahlen.

