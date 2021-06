Aichach

vor 19 Min.

Marien-Apotheke in Aichach schließt: Kein Nachfolger in Sicht

Apotheker Günter Selhuber von der Marien-Apotheke in Aichach zieht sich ab Mitte Juni aus gesundheitlichen Gründen aus dem Berufsleben zurück.

Plus Die Marien-Apotheke in Aichach ist nur noch wenige Tage geöffnet. Dann zieht sich Apotheker Günter Selhuber ins Privatleben zurück. Welche Gründe er dafür nennt.

Von Gerlinde Drexler

Die Marien-Apotheke an der Gerhauserstraße 6 in Aichach schließt in Kürze. Apotheker Günter Selhuber zieht sich ins Privatleben zurück.

Themen folgen