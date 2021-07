Aichach

Markt "Kunst und Handwerk" lockt viele zum Sisi-Schloss

Die Windräder von Hagen Gessmann dominierten den Park beim Sisi-Schloss in Unterwittelsbach. Dort fand am Wochenende der Markt "Kunst und Handwerk" statt.

Plus Der Kunsthandwerkermarkt im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach ist für viele Händler der erste seit langer Zeit. Die Besucher finden ein vielfältiges Angebot vor.

Von Erich Echter

Für viele Händler war es der erste Markt in diesem Jahr: Am Wochenende boten zahlreiche Kunsthandwerker, Künstler und Designer wieder handgefertigte Produkte beim Markt "Kunst und Handwerk" an. Er lief Corona-konform im Park des Sisi-Schlosses im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach mit Mundschutz und Desinfektionsmittel ab.

