Mehr Biokost in Aichachs Kitas und Schulen - aber ohne Quoten

Plus Im Grundsatz ist sich der Aichacher Stadtrat einig: Möglichst regional und biologisch soll das Essen sein. Ein Antrag der Grünen dafür wird allerdings gestutzt.

Möglichst biologisch und regional soll die Verköstigung an städtischen Schulen und Kindertagesstätten sowie bei städtischen Veranstaltungen sein. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Grünen im Aichacher Stadtrat beantragt, die Anteile solcherart hergestellter Lebensmittel schrittweise zu erhöhen. Der Finanzausschuss war da noch weitgehend mitgegangen, der Stadtrat hat den Antrag am Donnerstagabend allerdings gestutzt und die Quotenregelung gestrichen.