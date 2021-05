Aichach

Mehr Platz auf dem Balkon: So gärtnern Sie vertikal

Plus Die Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz gibt Tipps zum naturnahen Gärtnern. Die Experten erklären, wie vertikales Gärtnern auf dem Balkon funktioniert.

Ideen haben Hobbygärtner ja oft viele. Aber was tun, wenn der Platz fehlt? Ganz einfach: in die Höhe, also vertikal, gärtnern. Die Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz erklärt, wie das ohne allzu großen Aufwand funktioniert. Sie gibt unter dem Motto "Igel & Co sagen Hallo" seit März einmal monatlich Tipps zum naturnahen Gärtnern auf dem Balkon und im Garten. Im Mai geht es darum, wie sich mit vertikalem Gärtnern neue "Anbauflächen" schaffen lassen.

