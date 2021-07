Aichach

13:00 Uhr

Messdiener: Junge Aichacher engagieren sich in ihrer Gemeinde

Plus Messdiener im Wittelsbacher Land sein: Was bedeutet das eigentlich genau? Die Aichacher Ministranten erzählen, warum sie sich in ihrer Gemeinde engagieren.

Von Leah Rehklau

Jeden Sonntag früh aufstehen, um in die Kirche zu gehen? Eigentlich etwas, das nicht zur allgemeinen Vorstellung von jungen Erwachsenen passt – doch der Eindruck täuscht. Die 20-jährige Hannah Schmid macht nämlich genau das. Sie ist Messdienerin. Aber nicht nur das. Gemeinsam mit Daniel Gruber, Lena Rappel, Konstantin Daurer, Anna Euba, Antonia Gut und Tom Markowski, leitet sie die Ministrantengruppen der Aichacher Pfarreiengemeinschaft. Alle sind seit vielen Jahren bei den Messdienern aktiv und wünschen sich, dass mehr junge Leute das Potenzial der Arbeit dort erkennen: „Wir würden uns über mehr Engagement junger Menschen freuen. Die Arbeit bei den Ministranten, wie auch bei den anderen kirchlichen Organisationen, bietet sehr viel.“

