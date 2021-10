Michael Zott ist als neuer Stadtrat in Aichach vereidigt

Plus Im Aichacher Stadtrat legt Michael Zott seinen Amtseid ab. Er nimmt Sabine Kreitmeirs Platz ein. Bei der Besetzung des Umweltreferats disponieren die Grünen um.

Ein neues Mitglied hat der Aichacher Stadtrat in seinen Reihen: Michael Zott ( Bündnis 90/Die Grünen) wurde in der jüngsten Sitzung vereidigt. Der 60-jährige Tierarzt ist für Sabine Kreitmeir nachgerückt, die ihr Mandat niedergelegt hat, weil sie aus Aichach weggezogen ist. Zott wurde nun zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung von Bürgermeister Klaus Habermann vereidigt.