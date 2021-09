Mit dem Auto gegen einen Zaun: Unfallflucht in Aichach

Eine unbekannte Person verursacht mit einem Fahrzeug in Aichach einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unfallflucht hat laut Polizei ein bislang Unbekannter oder eine bislang Unbekannte in Aichach begangen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, wie die Polizei am Wochenende berichtete.

Zwischen 8 und 19 Uhr prallte der Unfallverursacher in der Gottlieb-Schmid-Straße gegen einen Zaun. Der Zaun und ein Zaunpfosten wurden dabei verbogen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt.

Unfallflucht in Aichach: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Aichach bittet um sachdienliche Hinweise. (bac)

Lesen Sie dazu auch