Motorradfahrer beschädigt zwei Fahrzeuge in Aichach und flieht

In der Aichacher Lilienstraße hat ein Motorradfahrer zwei geparkte Autos angefahren. Danach floh er. Der Schaden ist hoch. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Motorradfahrer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Aichacher Lilienstraße hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, ging der Eigentümer eines in der Straße geparkten Ford Focus gegen 0.50 Uhr vor das Haus, weil er einen lauten Knall gehört hatte.

Motorradfahrer beschädigt Autos in Aichacher Lilienstraße

Dabei konnte der Mann einen Motorradfahrer beobachten, der mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Sowohl sein Fahrzeug als auch ein weiterer geparkter Renault Twingo waren beschädigt worden. Offenbar hatte der Motorradfahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war daraufhin zu weit nach rechts geraten, wo die beiden Pkw parkten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

Nach Unfall mit hohem Schaden: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion Aichach bittet nun um Mithilfe. Zeugen können sich dort telefonisch unter 08251/8989-11 melden.