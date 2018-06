vor 35 Min.

Aichach: Musste Lkw-Fahrer Lenkzeiten überschreiten?

55-Jähriger wegen Nötigung, Fälschung und Betrugs angeklagt. Vieles bleibt in der Verhandlung am Amtsgericht unklar

Von Gerlinde Drexler

Aichach Hohe Geldzahlungen an ihren Arbeitgeber befürchteten zwei Lastwagenfahrer, sollten sie ihre Lenkzeiten nicht überschreiten. Damit soll ihnen angeblich ein 55-jähriger Transportunternehmer aus dem nördlichen Landkreis im April 2016 gedroht haben. Er soll die Fahrer auch angewiesen haben, ihre Karte aus dem Fahrtenschreiber zu nehmen und durch eine andere zu ersetzen. Der 55-Jährige stand deshalb wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen sowie versuchter Fälschung und Betrug in drei Fällen vor dem Aichacher Amtsgericht. Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig.

Und das lag nicht nur daran, dass die Fahrer aus Polen sind und ihre Aussage mit Hilfe einer Dolmetscherin machten. Als „an den Haaren herbeigezogen“ bezeichnete der Angeklagte die Vorwürfe von Staatsanwältin Katharina Stoll. Laut Anklage soll er zwei Fahrern gedroht haben, Ausfallkosten in Höhe von 15000 bis 20000 Euro weiterzugeben, wenn sie mit ihrer Ladung zu spät am Zielpunkt in Hamburg eintreffen.

Um zu verschleiern, dass die Fahrer dafür ihre gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten überschreiten müssen, soll er sie angewiesen haben, ihre Fahrerkarten gegen seine zu tauschen.

Das stritt der Angeklagte ab. Ebenso wie den Vorwurf, dass er dreien seiner Fahrer jeweils ein Monatsgehalt nicht ausgezahlt habe. Sein Verteidiger Werner Ruisinger wies darauf hin, dass sein Mandant in der Anklageschrift als Geschäftsführer des Transportunternehmens bezeichnet wird. „Das ist schlichtweg falsch“, so Ruisinger. Der 55-Jährige sei Betriebsleiter gewesen. Als solcher habe er nie etwas mit Gehältern zu tun gehabt, sondern Fahrern ihre Aufgaben zugewiesen, sagte der Angeklagte. Dass drei Fahrern ein Monatsgehalt nicht ausgezahlt worden sei, bestätigte der 58-jährige Geschäftsführer und Inhaber der inzwischen insolventen Firma als Zeuge. Er begründete das mit Beschädigungen an den Lastwagen, die die Fahrer laut Arbeitsvertrag übernehmen mussten. In Absprache mit dem Angeklagten habe er deshalb den Lohn nicht ausbezahlt, so der Inhaber.

Viel Zeit verbrachte das Amtsgericht mit der Frage, wie lange eine Fahrt von Augsburg nach Hamburg dauert und warum sich zwei Fahrer weigerten, die Tour zu übernehmen. Ein 31-jähriger Fahrer begründete das so: „Ich habe nicht zugestimmt, weil es nicht ausführbar war.“ Laut seiner Aussage hätte er die Fahrt nicht innerhalb der zulässigen Fahrzeit schaffen können.

Der 31-Jährige war es auch, der seinen früheren Arbeitgeber angezeigt hatte. Wie er auf Ausfallkosten von 15000 bis 20000 Euro kommt, die der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft an die Fahrer weiterzugeben drohte, wusste der 31-Jährige nicht mehr. Die Verhandlung ergab, dass die Strafkosten bei 500 Euro pro Container lagen. Bei zwei Containern, die befördert werden sollten, wären das 1000 Euro gewesen.

Mit dem 31-Jährigen habe es schon immer Probleme gegeben, sagte ein 52-Jähriger aus, der als Fachkraft für Lager und Logistik in dem Unternehmen beschäftigt war. „Er war kein zuverlässiger Fahrer.“

Der Angeklagte selbst ist allerdings alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Unter seinen vielen Vorstrafen sind zahlreiche Betrugsdelikte, aber auch Bedrohung und Körperverletzung oder Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt.

Amtsrichter Walter Hell unterbrach die Verhandlung. Sie wird Anfang Juli fortgesetzt.

