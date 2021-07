Aichach

vor 12 Min.

Nach Corona-Zwangspause: Das Aichacher Kino öffnet wieder seine Türen

Das Aichacher Kino öffnet am 1. Juli wieder seine Pforten. Geschäftsführer Alexander Rusch hofft, dass nicht bald wieder ein neuer Corona-Lockdown kommt.

Plus Nach der Corona-Zwangspause laufen in Aichach jetzt viele neue Filme. Was das Programm zu bieten hat und worauf Geschäftsführer Alexander Rusch hofft.

Von Evelin Grauer

Kinofreunde dürften diesem Donnerstag lange entgegengefiebert haben. Nach acht Monaten Corona-Zwangspause öffnet am 1. Juli der Großteil der bayerischen Kinos wieder seine Pforten. Auch in Aichach können sich die Kinosäle jetzt wieder mit Besuchern füllen. Da es allerdings nach wie vor eine Reihe von Auflagen gibt, kann jeder Saal nur zu 25 bis 30 Prozent besetzt werden. Geschäftsführer Alexander Rusch hofft, dass es hier bald weitere Lockerungen gibt.

