Aichach

05:58 Uhr

Nach Pilzbefall: Baumheilerin schreibt Aichachs älteste Eiche gesund

Ragt rüstig 23 Meter in den Himmel: die Sebastianeiche an der Ecke Jakobiweg/Donauwörther Straße. Sie gilt als älteste Eiche im Stadtgebiet Aichach.

Plus Die Sebastianeiche an der Donauwörther Straße ist 178 Jahre alt und war zuletzt von einem Pilz bedroht. Dann schaltete die Stadt eine Baumheilerin ein.

Von Carmen Jung

Sie war da, als 1875 die Bahnlinie Augsburg– Aichach– Ingolstadt eröffnet wurde. Sie überlebte zwei Weltkriege, und auch die Jahrtausendwende ging spurlos an ihr vorüber: Aichachs älteste Eiche ragt zuverlässig neben der Sebastiankapelle an der Donauwörther Straße über 20 Meter hoch in den Himmel. Zuletzt aber kämpfte der 178 Jahre alte Baum ums Überleben. Um den Wappenbaum zu retten, setzte die Stadt Aichach auch auf die Hilfe von Baumheilerin Lucia Bucher. Sie hat nun eine gute Nachricht von Sebastian, wie sie die Eiche liebevoll nennt.

