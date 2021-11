Aichach

18:15 Uhr

Nach dem Corona-Ausbruch: Was die Pandemie für die JVA Aichach bedeutet

Plus Ein Corona-Ausbruch im Aichacher Gefängnis sorgte vor zwei Wochen für Aufsehen. Wie das Virus in die JVA kam und wie die Verantwortlichen reagieren.

Von Katja Neitemeier

Sehr lange ist das Aichacher Gefängnis relativ gut durch die Pandemie gekommen. Es gab in über eineinhalb Jahren lediglich vereinzelte Corona-Fälle. Vor gut zwei Wochen war das anders. Damals teilte das Landratsamt einen Corona-Ausbruch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) mit. Anstaltsleiter Konrad Meier berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, wie die JVA reagiert hat, um diesen Ausbruch in den Griff zu bekommen. Und er erzählt, welchen Einfluss die Pandemie auf den Alltag in seiner Einrichtung hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen