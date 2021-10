Aichach

13:00 Uhr

Natur- und Umweltschutzbeirat wählt Michael Zott zu seinem Vorsitzenden

Plus Nach dem Wegzug der bisherigen Vorsitzenden Sabine Kreitmeir wird ihr Nachfolger im Aichacher Stadtrat auch als Umweltreferent in dieses Amt gewählt.

Von Gerlinde Drexler

Eine ganze Reihe von Themen liegen Michael Zott am Herzen, für die er sich einsetzen möchte. Angefangen vom Schutz der Tiere, über Vermeidung von Lärm bis zu einem besseren Verständnis zwischen Menschen und Landwirten. Bei der Sitzung des Natur- und Umweltschutzbeirates am Dienstag wählten die Mitglieder Zott zum neuen Vorsitzenden. Die Wahl war notwendig geworden, weil seine Vorgängerin, Umweltreferentin Sabine Kreitmeir, aus Aichach weggezogen war und ihr Mandat im Stadtrat niedergelegt hatte. Zott ist für sie in den Stadtrat nachgerückt und dort auch zum Umweltreferenten gewählt worden.

