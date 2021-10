Neuer Kalender für das Jahr 2022 zeigt "Aichach im Wandel"

Das Stadtarchiv und das Stadtmuseum Aichach haben für das Jahr 2022 einen heimatgeschichtlichen Bildkalender zusammengestellt. Ab sofort ist er zu haben.

Wie sich die Stadt Aichach im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, das zeigt die Ausstellung "Stadt im Wandel", die noch bis 21. November im Aichacher Feuerhaus zu sehen ist. "Aichach im Wandel" ist auch das Thema des neuen heimatgeschichtlichen Bildkalenders, den das Stadtarchiv und das Stadtmuseum Aichach für das Jahr 2022 zusammengestellt haben.

Wandel in Aichach von 1900 bis 2000

Die Bilder zeigen von der Titelseite bis Dezember den infrastrukturellen Wandel der Stadt von 1900 bis 2000. Zu sehen sind einige Luftbilder, aber auch Fotografien von einer Feuerwehrübung um das Jahr 1905, vom Tandlmarkt mit und ohne den Flunkturm, vom Bau der Heimstättensiedlung zwischen Flur- und Auenstraße in den 1930er Jahren und den Wohnanlagen der Baugenossenschaft an der Gartenstraße 1949.

1949 baute die Baugenossenschaft Aichach die Wohnanlagen in der Gartenstraße. Dieses Foto ist auf der Mai-Seite des Kalenders zu sehen. Foto: Baugenossenschaft Aichach/Fotostudio Stubner

Weitere Bilder zeigen das 1968 eingeweihte neue Krankenhaus, das Grundstück, auf dem das Landratsamt erbaut wurde, den Ende der 1970er Jahre sanierten Stadtplatz und den Abriss des Milchwerks Ende der 1990er Jahre. Die Hälfte der Fotos ist in der Ausstellung "Stadt im Wandel" zu sehen, die andere Hälfte nicht.

Aichacher Kalender ist ab sofort erhältlich

Auf dem Titelbild ist das älteste Luftbild Aichachs zu sehen. 1916 erstreckte sich die bauliche Entwicklung der Stadt noch kaum über den unmittelbaren Stadtkern hinaus. Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv

Der Kalender ist ab sofort zu den jeweiligen Öffnungszeiten im Stadtmuseum, in der Stadtinfo im Feuerhaus (jedoch nur noch bis Ausstellungsende 21. November), bei Wörl am Stadtplatz und bei der Buchhandlung Rupprecht am Stadtplatz erhältlich. (AZ, bac)