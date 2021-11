Aichach

18:30 Uhr

Neues Stadtquartier in Aichach: Bald sollen die Ersten einziehen

Das erste Gebäude im Wohnpark Sudetenstraße geht seiner Fertigstellung entgegen. Aus der Luft sind auch die Parkplätze an der Sudetenstraße schon gut zu erkennen.

Plus Das erste von vier Gebäuden in dem neuen Aichacher Stadtquartier an der Sudetenstraße ist im Januar fertig. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun.

Von Claudia Bammer

Der Estrich ist schon drin, die Fenster auch. Jetzt folgen noch der Außenputz, die Bodenbeläge, Fliesen und Türen: Das erste Gebäude im Wohnpark Sudetenstraße in Aichach geht seiner Fertigstellung entgegen, wie Adolf Maria Springer bestätigt. Der Architekt aus Pfaffenhofen an der Ilm plant den Wohnpark für die Aktoris GmbH, die Immobiliengesellschaft der früheren Meisinger AG. Ab Januar 2022 sollen die ersten Mieter einziehen.

