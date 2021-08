Aichach

vor 57 Min.

Neues Tattoo-Studio in Aichach zeigt Fotoausstellung

Katharina Zinsmeister hat in Aichach ein Tattoo-Studio mit dem Namen "Ode an Matilda" eröffnet.

Plus Katharina Zinsmeister will mit ihrem Studio Ode an Matilda auch Künstler präsentieren. In den Aichacher Räumen arbeitet auch Behrus Yazdanfar mit seiner Werbeagentur.

Von Gerlinde Drexler

Für ihre Motive beim Tätowieren lässt sich Katharina Zinsmeister gerne von Pflanzen inspirieren. Die 35-jährige Aichacherin hat sich mit einem Tattoo-Studio in der Schrobenhausener Straße 18 selbstständig gemacht. Hinter dem Namen des Geschäfts, "Ode an Matilda", verbirgt sich ein Konzept. Zinsmeister möchte regionalen Künstlern eine Bühne bieten. Den Anfang macht Frank Gärtlein. Der Sainbacher stellt ab Samstag, 28. August, Fotografien dort aus.

