Oberbernbacherin gewinnt bei Retro-Rätsel

Die 47-jährige Andrea Spring aus dem Aichacher Stadtteil gewinnt beim Retro-Rätsel 1000 Euro. Was sie mit ihrem Gewinn machen will.

Tabea war die Erste, die den modernen Grill in dem Retro-Rätsel entdeckte. Die achtjährige Tochter von Andrea Spring aus Oberbernbach (Stadt Aichach) liebt Bilderrätsel. Bei der Nachricht, dass sie 1000 Euro gewonnen habe, tanzten sowohl die 47-Jährige als auch ihre Tochter vor Freude. Ein Teil des Geldes wird gespendet, der Rest für die Renovierung verwendet.

Eigentlich können die beiden noch immer nicht stillsitzen vor Freude. Tabea tanzt noch immer aufgeregt durch die Wohnung, Mutter Andrea Spring lacht immer wieder vor Glück. Früher hätten sie pro Rätselserie ein- bis zweimal mitgemacht, erzählt die 47-Jährige. "Diesmal jedoch tatsächlich öfter, weil ich mehr daheim bin.“ Treibende Kraft war Tabea. Die fragt jeden Morgen, kaum dass die Zeitung auf dem Tisch liegt: "Mama, wo ist das Rätsel?“ Dann blättert sie weiter zum Witz auf der Kinderseite Capito. "Der ist ihr auch wichtig“, sagt die 47-Jährige und lächelt ihre Tochter an.

Ein Teil des Gewinns geht von Oberbernbach nach Südafrika

Was sie mit dem Geld machen will, weiß Spring ganz genau. Einen Teil will sie nach Südafrika spenden. Dort helfen Klosterschwestern aus Mallersdorf Menschen, die von Aids betroffen sind. Schwestern ihres Vaters hätten ebenfalls dem Orden angehört und wären vor Ort gewesen, erzählt die 47-Jährige. Als ihr vor zwölf Jahren verstorbener Vater sie in Südafrika besuchte, beschloss er, zu helfen und rief den Förderkreis „Aidswaisen KwaZulu Natal“ ins Leben. Die Familie sammelt noch immer Geld dafür und unterstützt damit die Mallersdorfer Schwestern.

Das restliche Geld wird für Renovierungsarbeiten im Haus verwendet. "Da könnten wir schon noch ein paar Mal gewinnen“, sagt Spring und lacht erneut. Und für Tabea wird eine extra Tüte Gummibärchen rausspringen. Die Achtjährige kann vor Freude über den Gewinn kaum stillsitzen. Sie überlegt gerade, ob ihre Geschwister, die 14-jährige Pia und der zwölfjährige Jonathan, erst aus der Zeitung von dem Gewinn erfahren sollen oder ob sie es ihnen vorher noch erzählen will.

